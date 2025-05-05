Мировые цены на продовольствие в апреле выросли на один процент

Индекс мировых цен на продовольственные товары вырос в апреле, что было обусловлено повышением котировок на зерновые, мясо и молочные продукты. Об этом сообщила Служба новостей ООН со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отслеживает ежемесячные изменения международных котировок ряда ключевых продовольственных товаров, в апреле составило 128,3 пункта, что ровно на один процент больше, чем в марте, и на 7,6% – чем в том же месяце прошлого года.

Индекс цен на зерновые вырос на 1,2% по сравнению с мартом. Мировые котировки пшеницы немного увеличились, чему способствовало сокращение экспортных поставок из Российской Федерации. Стоимость кукурузы возросла из-за сезонного сокращения запасов в США. Корректировка тарифной политики со стороны Соединенных Штатов усилила неопределенность на рынке, отметили в ФАО.

Индекс цен на мясо в апреле увеличился на 3,2% по сравнению с мартом, при этом котировки росли по всем категориям мяса и в первую очередь – по свинине. Цены на говядину также укрепились, особенно в Австралии и Бразилии, на фоне устойчивого мирового импортного спроса и ограниченного экспортного предложения.

Индекс цен на молочную продукцию в апреле вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 22,9% – по сравнению с показателем, зафиксированным годом ранее. Тенденция была обусловлена международными ценами на сливочное масло, которые достигли нового исторического максимума из-за снижения запасов в Европе.

Стоимость растительного масла снизилась на 2,3%, но при этом остается на 20,7% выше уровня прошлого года. Цены на пальмовое масло заметно снизились из-за сезонного роста производства в основных странах-производителях Юго-Восточной Азии, в то время как мировые цены на соевое и рапсовое масло росли на фоне высокого мирового импортного спроса. Цены на подсолнечное масло оставались в основном стабильными.

Цены на сахар по сравнению с мартом в среднем снизились на 3,5% из-за опасений по поводу неопределенных перспектив мировой экономики и их потенциального влияния на спрос со стороны секторов производства напитков и пищевой промышленности, на которые в совокупности приходится основная часть мирового потребления сахара.