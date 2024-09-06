Мировые цены на продовольствие в августе снизились на 1,1%

Мировые цены на продовольствие в августе 2024 года по сравнению с августом прошлого года снизились на 1,1%, относительно пикового уровня марта 2022 года стали ниже на 24,7%. Об этом говорится в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Цены в августе также оказались "чуть ниже пересмотренного июльского показателя", отмечается в сообщении. Рост ценовых индексов на растительные масла и молочную продукцию был компенсирован снижением индексов цен на сахар, мясо и зерновые.

Индекс цен на зерновые в августе по сравнению с июлем снизился на 0,5% и оказался на 11,9% ниже уровня августа 2023 года. Мировые экспортные цены на пшеницу снизились по сравнению с июлем под влиянием вялого спроса на международных рынках и обострения конкуренции между экспортерами, обусловленного, в частности, конкурентоспособностью цен на продукцию из Черноморского региона, поясняют эксперты ФАО.

Снижению цен также способствовал более высокий, чем ожидалось, объем производства пшеницы в Аргентине и США. Мировые цены на кукурузу, напротив, несколько выросли главным образом из-за опасений по поводу влияния аномальной жары на урожай в ЕС и в отдельных регионах США. Росту цен также способствовали сокращение предложения кукурузы на внутреннем рынке Украины и снижение прогноза ее сбора.

Индекс цен на растительные масла в августе по сравнению с июлем вырос на 0,8% и стал самым высоким показателем с января 2023 года. Это связано прежде всего с повышением мировых цен на пальмовое масло, "которое с лихвой компенсировало снижение котировок соевого, подсолнечного и рапсового масел", говорится в обзоре.

Индекс цен на молочную продукцию в минувшем месяце оказался на 2,2% выше июльского показателя и на 14,2% - показателя августа прошлого года.

Кроме того, был зафиксирован рост мировых цен на сливочное масло и сухое обезжиренное молоко. Причем котировки сливочного масла достигли исторического максимума. Мировые цены на сыр также выросли главным образом под влиянием ограниченности запасов и сокращения производства сыра в Европе, а также повышения импортного спроса на мировых рынках.

Индекс цен на мясо в августе по сравнению с июлем снизился на 0,7%, но в годовом выражении вырос на 3,7%. Цены на баранину после трех месяцев роста в августе незначительно снизились, на говядину, напротив, несколько выросли.

Индекс цен на сахар в августе в месячном выражении снизился на 4,7%, в годовом - упал на 23,2%. "Таким образом, этот показатель достиг самого низкого значения с октября 2022 года, - констатируют эксперты. - Зафиксированное в августе сокращение было обусловлено главным образом повышением прогноза его производства в Таиланде и Индии".