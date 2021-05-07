Мировые цены на продовольствие в апреле достигли самого высокого уровня с 2013 года - ФАО

Мировые цены на продовольствие растут одиннадцатый месяц подряд. В апреле они достигли самого высокого уровня с 2013 года , сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

В апреле среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на основные продовольственные товары, составило 120,9 пункта, что на 1,7% выше уровня прошлого месяца. Это самое высокое значение индекса с 2013 года, подчеркивается в сообщении. По сравнению с апрелем 2020 года индекс вырос на 30,8%.

Вследствие задержек с уборкой урожая в Бразилии и данных об ущербе от заморозков во Франции и сопутствующего им роста опасений из-за возможного сокращения мирового предложения значение индекса цен на сахар ФАО за месяц увеличилось на 3,9% по сравнению с прошлым месяцем, оказавшись почти на 60% выше, чем в апреле 2020 года.

Значение индекса цен на растительные масла ФАО в апреле поднялось на 1,8% в связи с ростом международных котировок пальмового масла на фоне опасений относительно более медленного, чем ожидалось, роста производства в основных странах-экспортерах. Кроме того, был зафиксирован рост цен на соевое и рапсовое масла, в то время как цены на подсолнечное масло несколько снизились.

Индекс цен на мясо увеличился на 1,7% по сравнению с мартовским уровнем: рост котировок говядины, баранины и свинины обусловлен устойчивым спросом в Восточной Азии. При этом цены на мясо птицы оставались на стабильном уровне, что отражает в целом сбалансированную обстановку на мировых рынках.

Значение индекса цен на зерновые в апреле выросло на 1,2%, нивелировав его кратковременное падение в марте, и на 26% превысило уровень апреля 2020 года. Менее масштабные, чем ожидалось, планы на посевную в США и опасения, вызванные состоянием посевов в Аргентине, Бразилии и США, привели к тому, что в апреле цены на кукурузу выросли на 5,7%; на этом уровне они оказались на 66,7% выше, чем годом ранее. Международные цены на пшеницу в целом оставались стабильными, в то время как котировки риса, ячменя и сорго несколько снизились.

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 1,2% по сравнению с мартом, при этом котировки масла, сыра и сухого обезжиренного молока повысились из-за высокого импортного спроса со стороны Азии, отмечает ФАО.