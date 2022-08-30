Последнее обновление: 30.08.2022 13:05

Путин обсудил с Лукашенко ситуацию в Украине

Путин в ходе телефонного разговора с Лукашенко обсудил ситуацию в Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, а также ситуация на Украине», - говорится в сообщении.

В поздравительной телеграмме Путин поблагодарил Лукашенко за «партнёрское взаимодействие в противостоянии угрозам и вызовам нашей общей безопасности», а также напомнил союзной интеграции.

«Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы с Вами по наращиванию двустороннего сотрудничества во всех сферах, дальнейшему развитию интеграции в рамках Союзного государства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», - сказано в телеграмме по случаю ДР Лукашенко.

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