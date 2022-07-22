Последнее обновление: 22.07.2022 10:05

Лукашенко меняет Семашко на Крутого на должности посла РБ в России

Лукашенко убирает политического долгожителя Владимира Семашко с должности посла Беларуси в РФ, меняя его на занимающего должность замглавы администрации Дмитрия Крутого.

«Путин и Лукашенко согласовали вопрос назначения нового посла Республики Беларусь в Российской Федерации. Агреман белорусской стороной уже получен. Владимира Семашко на этой должности сменяет заместитель Главы Администрации президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой Союзных программ по углублению интеграции», - говорится в сообщении пресс-службы по итогам телефонного разговора с Лукашенко с Путиным.

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