Лукашенко меняет Семашко на Крутого на должности посла РБ в России

Лукашенко убирает политического долгожителя Владимира Семашко с должности посла Беларуси в РФ, меняя его на занимающего должность замглавы администрации Дмитрия Крутого.

«Путин и Лукашенко согласовали вопрос назначения нового посла Республики Беларусь в Российской Федерации. Агреман белорусской стороной уже получен. Владимира Семашко на этой должности сменяет заместитель Главы Администрации президента Дмитрий Крутой, который в свое время непосредственно занимался разработкой Союзных программ по углублению интеграции», - говорится в сообщении пресс-службы по итогам телефонного разговора с Лукашенко с Путиным.