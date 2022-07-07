Лукашенко говорит о суверенитете в единстве с Россией

Лукашенко сегодня озвучил стоящую перед ним задачу из серии «и рыбку съесть, и лампочку завернуть».

"Суверенитет, независимость - это святое. Интересы белорусского народа», - заявил Лукашенко на встрече со спикером нижней палаты парламента Владимиром Андрейченко.

«Но надо понимать, что у России глобальные интересы. У них тоже соответствующие взгляды на развитие Беларуси. И это правильно. Сегодня уже все поняли, что такое Беларусь для России и Россия для Беларуси. В этом плане нам тоже придется активизироваться», продолжил пенсионер.

«Сохраняя суверенитет, независимость, мы должны сделать максимум по кооперации в экономике, по нашему единству, единению. Все сделать для того, чтобы никто не мог бросить камень в нас, что мы не решили какие-то вопросы во взаимоотношениях с Россией", - констатировал Лукашенко.