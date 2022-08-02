Крутой, став послом в РФ, получил полномочия вице-премьера

Назначенный послом Беларуси в России Дмитрий Крутой в дополнение к присвоению дипломатического ранга получил еще и полномочия вице-премьера.

«Наделить Крутого Дмитрия Николаевича полномочиями заместителя премьер-министра Республики Беларусь по вопросам деятельности Республики Беларусь в рамках Союзного государства и отношений с Российской Федерацией», - говорится в указе №260 от 1 августа 2022 года.

В рамках этих полномочий Крутой «представляет Республику Беларусь в контактах с должностными лицами и государственными органами Российской Федерации, органами Союзного государства по вопросам двустороннего сотрудничества».

Кроме того, он «вносит» в правительство и иные органы власти «предложения по вопросам торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Российской Федерацией», так также «осуществляет координацию деятельности республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, представителей Республики Беларусь в органах Союзного государства, дает им обязательные для исполнения указания и контролирует их реализацию».

Бывший посол Беларуси в РФ Владимир Семашко уволен с должности указом №259 от 1 августа в связи с «выходом в отставку».