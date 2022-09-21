Совбез РФ сообщил о консультациях по безопасности с Беларусью

В Москве проходят российско-белорусские консультации по безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

«Их проводят заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев и заместитель государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александр Неверовский с участием представителей министерств и ведомств двух стран»,— говорится в сообщении пресс-службы Совбеза РФ.

Сегодня Путин объявил в стране частичную военную мобилизацию. Вчера, 20 сентября, Лукашенко заявил о необходимости проверить подготовку военных сил страны.

Как отмечает издание КоммерсантЪ, из новой редакции конституции РБ было удалено ранее содержащееся в ней положение о том, что армия РБ не имеет права выполнять задания на территории других стран. Теперь в ней сказано, что армия может быть направлена «для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности».

В договоре «о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве» между Россией и Беларусью говорится, что в случае нападения или угрозы нападения на одну из сторон «оговаривающиеся стороны будут осуществлять координацию деятельности в военной области в соответствии с отдельными соглашениями».

Кроме того, Беларусь входит в ОДКБ. В договоре имеется статья о том, что если одно из стран-членов подвергнется военной агрессии, остальные члены организации должны рассматривать ее как нападение на все государства ОДКБ.