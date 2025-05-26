Бундесвер планируют полностью оснастить необходимым вооружением к 2029 году

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер поручил до 2029 года полностью обеспечить немецкие вооруженные силы необходимым вооружением и оборудованием. Об этом говорится в документе под названием "Приоритетные директивы по усилению боеготовности", который был подписан 19 мая и с которым ознакомилось агентство Reuters.

По оценкам Броера и других высокопоставленных чиновников НАТО, к 2029 году Россия может восстановить свой военный потенциал до уровня, достаточного для возможной атаки на территорию Альянса.

В связи с этим Германия намерена использовать дополнительные финансовые ресурсы, которые стали доступны после временного ослабления так называемого "долгового тормоза" в марте, для модернизации своих оборонных возможностей.

В документе определены ключевые направления перевооружения, в частности: усиление системы противовоздушной обороны, включая средства перехвата беспилотников; фокус на вооружении, способном поражать цели на расстоянии более 500 км; пополнение запасов боеприпасов и установление новых ориентиров по их накоплению; развитие радиоэлектронной борьбы; создание сбалансированных наступательных и оборонительных возможностей в космической сфере.