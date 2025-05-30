США предлагают 60-дневное перемирие в Газе для обмена заложниками и пленными

План США в отношении Газы предусматривает 60-дневное прекращение огня и освобождение 28 израильских заложников, живых и мертвых, в течение первой недели в обмен на освобождение 1236 палестинских заключенных и возвращение останков 180 погибших палестинцев. Об этом сообщает Reuters.

План, спонсируемый президентом США Дональдом Трампом и посредниками Египтом и Катаром, включает отправку гуманитарной помощи в Газу, как только ХАМАС подпишет соглашение о прекращении огня, пишет издание.

Помощь будет оказана Организацией Объединенных Наций, Красным Полумесяцем и другими согласованными каналами.

По информации израильских СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху проинформировал семьи удерживаемых в Газе заложников, что Израиль принял соглашение, представленное специальным представителем Трампа по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом.

Палестинская военизированная группировка ХАМАС сообщила агентству Reuters, что рассматривает план и ответит в пятницу или субботу.

План США призывает ХАМАС освободить последних 30 из 58 оставшихся израильских заложников после утверждения постоянного прекращения огня.

Израиль также прекратит все военные операции в Газе, как только перемирие вступит в силу, и израильская армия постепенно передислоцирует свои войска.

По данным Белого дома, Израиль принял предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа, в то время как переговоры с террористической организацией ХАМАС продолжаются.

Глубокие разногласия между ХАМАСом и Израилем сорвали предыдущие попытки восстановить прекращение огня, которое было нарушено в марте.

Израиль настаивает на полном разоружении ХАМАСа, его ликвидации как военной и правящей силы, а также на возвращении всех 58 заложников, все еще удерживаемых в Газе, прежде чем он согласится положить конец войне. ХАМАС отверг требование сложить оружие и заявил, что Израиль должен вывести свои войска из Газы и взять на себя обязательство положить конец войне.