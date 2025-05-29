Последнее обновление: 29.05.2025 18:00

Власти Беларуси отказались от идеи создания космического агентства

Власти Беларуси отказались от идеи создания космического агентства. Это следует из заявления председателя президиума НАН Владимира Караника.

По его словам, создание национального космического агентства в Беларуси в настоящее время является нецелесообразным, этими вопросами продолжит заниматься Национальная академия наук (НАН).

"Определились, что у нас исследовательская программа космоса исключительно миролюбивая, научно-исследовательская. Поэтому дальше продолжит курировать данное направление Национальная академия наук, не создавая дополнительных структур", - сказал Караник после совещания у Лукашенко.

При этом он отметил, что, если белорусская группировка спутников достигнет семи-восьми единиц, и у Беларуси будет коммерческий продукт в виде снимков, других данных о Земле, которые интересно использовать в реальном секторе экономики других стран, и этой группировкой надо будет более эффективно управлять, "тогда можно будет вернуться к вопросу создания отдельной структуры "белорусского НАСА". Караник пояснил, что создание агентства больше нужно для коммерциализации космических проектов и для более эффективного управления большой спутниковой группировкой.

"Пока потребности у нас в этом нет", - сказал глава НАН, добавив, что Лукашенко с этими доводами согласился.

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