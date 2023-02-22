Первый полет белорусской космонавтки на МКС перенесен на начало 2024 года

Первый полет белорусской космонавтки на Международную космическую станцию (МКС) отложен на начало 2024 года, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"… планировалось на конец этого года, но сейчас планируется, что все работы переносятся примерно на полгода. Эта работа продолжает планироваться, она будет немного позже, где-то в начале 2024 года", - сказал Крикалев, передает Интерфакс.

28 декабря 2022 года в "Роскосмосе" сообщили, что главная медицинская комиссия РФ отобрала шесть кандидаток из Беларуси на полет в космос, рекомендации для выбора основной и дублирующей космонавтки были направлены белорусской стороне.

24 декабря начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Максим Харламов сообщил, что имя кандидатки на полет в космос из Белоруссии и его дублера станут известны в 2023 году.

Глава НАН РБ Владимир Гусаков сообщил, что подготовка белорусского космонавта в РФ должна завершиться в сентябре 2023 года, а первым космонавтом Беларуси должна быть девушка.