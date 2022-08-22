Последнее обновление: 22.08.2022 15:20

Минэнерго Беларуси сообщило о завершении многомесячного ремонта 1-го реактора БелАЭС

Минэнерго Беларуси сообщило о завершении многомесячного планово-предупредительного ремонта на первом реакторе БелАЭС.

«… выполнен ремонт основного оборудования реакторной установки, турбогенератора, главных циркуляционных насосов. Осуществлена первая перегрузка отработавшего ядерного топлива – в соответствии с регламентом заменено 48 из 163-х тепловыделяющих сборок с ядерным топливом. Проведена диагностика около 3 тысяч технологических систем и единиц оборудования», - сообщило ведомство.

«В настоящее время на энергоблоке выполняются регламентные предпусковые операции с последующим набором мощности реакторной установки и включением блока в сеть», - также сказано в сообщении.

Первый энергоблок АЭС был выведен в планово-предупредительный ремонт 25 апреля текущего года.

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