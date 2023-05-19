Последнее обновление: 19.05.2023 15:57

Мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50%

Сегодня мощность реакторной установки второго энергоблока БелАЭС повысили до 50%. Об этом сообщило Министерство энергетики Беларуси.

По словам министра энергетики Виктора Каранкевича, включенный 13 мая 2023 года второй энергоблок БелАЭС в объединенную энергосистему страны на уровне мощности реактора в 40% за прошедшее время выработал более 45 млн кВтч электроэнергии.

В ближайшее время специалисты продолжат поэтапное освоение мощности реактора блока до 100%. Впереди этап его опытно-промышленной эксплуатации с широким спектром испытаний на разных режимах работы. Предусматриваются и отключения блока от сети.

"Такой формат исследований - общемировая практика. Специалистам необходимо убедиться в том, что все системы и оборудование работают надежно, в соответствии с проектными характеристиками", - пояснило ведомство.

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