Последнее обновление: 29.09.2023 11:12

На БелАЭС началось комплексное опробование оборудования второго энергоблока

На Белорусской атомной станции (БелАЭС) началось комплексное опробование оборудования второго энергоблока. Соответствующее разрешение накануне выдано Госатомнадзором.

Как сообщает Минэнерго, это завершающий подэтап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока. В течение 15 суток он будет работать в непрерывном режиме на номинальной мощности – 100%.

"Комплексное опробование должно подтвердить соответствие технологических систем, основного и вспомогательного оборудования блока проектным характеристикам и требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

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