Власти Беларуси не перестают грезить о строительстве новой АЭС

Технико-экономическое обоснование возможности строительства в Беларуси новой АЭС или третьего энергоблока действующей Белорусской АЭС будет подготовлено в 2025 году. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Сейчас анализируются данные и по объему потребления, а также готовятся соответствующие материалы в части анализа всех аспектов возможного сооружения новой станции или третьего энергоблока - социальные, экономические, финансовые, технологические, экологические. Есть соответствующая дорожная карта, где определены сроки таких материалов, в том числе технико-экономического обоснования. Завершим подготовку таких материалов в 2025 году", - отметил чиновник.

По его словам, БелАЭС суммарно выработала 33,9 млрд кВт·ч электроэнергии, что позволило заместить почти 9 млрд куб. м природного газа. За январь-июль 2024 года данный показатель увеличился на 1,9 млрд кВт·ч. В 2030 году объем потребления электроэнергии в Белоруси прогнозируется на уровне около 47 млрд кВт·ч.

Ранее Лукашенко выступал за строительство второй атомной электростанции в Беларуси, которая может быть возведена восточнее Могилева.