"Плановый" ремонт первого энергоблока БелАЭС затянется

Скорректированы сроки включения в сеть первого энергоблока БелАЭС. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

По его словам, принято решение о проведении дополнительных работ и диагностики электрогенерирующего оборудования первого блока станции с учетом опыта эксплуатации аналогичного оборудования на других АЭС.

"Выход из планового-предупредительного ремонта, на котором находился блок, — очень важный и ответственный этап. Мы должны убедиться в том, что все оборудование и технологические системы будут надежно работать до следующего планового ремонта. Это очень важная задача», - пояснил министр.

Как сообщалось, первый энергоблок БелАЭС был остановлен для планово-предупредительного ремонта 25 апреля 2022 г. Минэнерго первоначально планировало завершить ремонтные работы в июле 2022 г.