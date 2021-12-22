Власти Беларуси к осени 2022 года определятся со строительством второй АЭС

Белорусские власти к осени 2022 года проработают вопрос о строительстве второй АЭС на территории страны, сообщил сегодня премьер РБ Роман Головченко.

"Есть поручение … о проработке вопроса о строительстве второй АЭС уже в другом регионе Беларуси. Вопрос не очень простой, надо провести большой объем научных исследований, не только экономических расчетов - исходя из комплексной программы развития страны", - сообщил Головченко.

«Сейчас эта работа ведется в плановом порядке под руководством Национальной академии наук с участием российских специалистов. Мы рассчитываем ее завершить к осени следующего года», - уточнил он.

Головченко также сообщил, что второй энергоблок БелАЭС будет введен в эксплуатацию к лету 2022 года.

"Мы двигаемся по плану, и к лету следующего года планируем ввести второй энергоблок. Таким образом БелАЭС выйдет на номинальную мощность и будет генерировать порядка 40 % всей электроэнергии страны", - отметил премьер.