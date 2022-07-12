Лукашенко: "Крестоносцы" из НАТО приближают мир к пропасти большой войны

Лукашенко во вторник, 12 июля 2022 года, на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава выступил с очередной речью, написанной по канонам выступлений генсеков ЦК КПСС времен холодной войны.

Цель нынешнего спича , как впрочем и предшествующих, сводится к оправданию милитаризации страны, размещения российских войск и оружия и поддержки военного вторжения РФ в Украину.

Цитаты из речи:

«… как никогда еще в современной истории наша республика не сталкивалась с таким беспрецедентным уровнем угроз и вызовов национальной безопасности»….

"Под видом усиления защиты Европы и разного рода "оборонительных" учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Военные это видят. Видимо, новоявленные "крестоносцы" из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного "броска на восток", забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников".

"События, которые сегодня развернулись вокруг Беларуси и России, требуют предельной бдительности и концентрации. Странами Запада при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов разрушается система глобальной безопасности. Такая целенаправленная политика привела к военному конфликту в Украине».

«Мир прежним уже не будет, констатировал глава государства. Происходящие события - это решительные шаги по пути к многополярному мироустройству, пресечению американской гегемонии, в интересах сохранения которой наращиваются группировки войск, поддерживается неонацистская идеология и откровенно фашистские режимы вокруг неугодных стран. К сожалению, такая политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой, как вы понимаете, победителя уже не будет".

«…против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война, которая всегда носит наступательный характер. В этой войне задействованы как национальные, так и коалиционные структуры Североатлантического блока, которые специализируются на проведении психологических операций и подрывных действий в киберпространстве".

На фоне подобных высказываний вполне логичным выглядит очередной реверанс в сторону силовиков: «Политика нашего государства, направленная на поддержку человека в погонах, модернизацию Вооруженных Сил - главного гаранта суверенитета и независимости Беларуси - была и остается неизменной".

Во времена холодной войны любые активные действия против противника начинались с зачистки тылов, то есть с критики партнеров по ОДКБ: «…некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию».