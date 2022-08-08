Лукашенко: Руководство Польши оседлало американскую кобылу

Руководство Польши скачет на американской кобыле и хочет оттяпать часть Украины, поделился сегодня Лукашенко оценкой внешнеполитического ситуации с рабочими Миорского металлургического завода.

"Посмотрите в Польше. Самое агрессивное по отношению к нам государство. Не понимаю - зачем? У нас живут этнические поляки, нормальные люди. Неплохо работают. Единицы есть очумелые, так у нас и белорусов таких хватает. Нормально можно жить и работать. Чего им не хватает? Рейтинг их лидеров уже ниже 30%", - начал Лукашенко.

"Они сели на американскую кобылу и скачут по Европе. Немцы их ненавидят уже вокруг, но терпят. Почему? Потому что американцы их поддерживают. Они уже готовы часть Украины оттяпать, Беларусь они целиком готовы проглотить", - выдал он.

«Не получится. Это временщики. Там не с кем сегодня разговаривать», - заключил Лукашенко.