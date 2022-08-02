Лукашенко поведал о переделе мира и «дефиците везде»

Лукашенко заявил, что напряженная ситуация сложилась в мире не сейчас, а с началом пандемии коронавируса.

"Нет, это не сейчас. Помните, когда начался ковид, многие меня не понимали, кто-то меня ненавидел, когда говорил о коронапсихозе. А потом я пытался объяснить, почему происходит, зачем это все, и сказал, что это начался передел мира. Пытаются переделить мир. Каждый сильный, как он себя считает, пытается откусить у соседа, еще где-то, чтобы обеспечить будущее и свое влияние, насколько он это психологически понимает», - сказал Лукашенко на полях Мядельского района, бросив тяжелый камень в огород России.

«Смотрите - по всему миру. И, конечно, в авангарде - США. Им уже и кусать, наверное, не надо. У них другая проблема - сохранить это господство. И чтобы сохранить, они таким образом действуют", - уточнил он.

"Потом пандемия - она обострила все эти язвы. Помните, "вертолетные" деньги разбрасывал Евросоюз, американцы штамповали. Я говорил, что это вам боком вылезет. Сейчас инфляция в мире бешеная, а инфляция - это очень тяжелое время для экономики. И мы этому всему пытаемся сопротивляться, пока терпимо", - продолжил Лукашенко.

"Кто бы мог подумать, что процветающая Германия будет рекомендовать своим людям, а где-то и запрещать каждый день душ принимать. Немцам рекомендуют два раза в неделю душ принимать. Так везде... дефицит товаров и прочее. Эта ситуация всегда порождает конфликты и войны. Они за счет этого хотят показать, что они эффективны, и увести народ от этих проблем. А, в Украине война - терпите. Ну, до времени люди будут терпеть, а дальше спросят", - утверждает он.

"И главное это то, что начался передел мира под эту пандемию. Сейчас нам пытаются втюхать обезьянью оспу, но народ не отреагировал - вернули ковид. Да мы же давно говорили о том, что ковид станет сезонной болезнью. Надо просто лечить людей. И нам надо самим за собой смотреть. Вот это бешенство, которое началось даже до ковида и обострилось в ковид, оно продолжается. И из этой ситуации нерадивые руководители пытаются выйти и вывести свои государства через конфликты и войны"...