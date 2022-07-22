Последнее обновление: 22.07.2022 07:57

Лукашенко: Если надо, подпишу указ о признании Л/ДНР

Лукашенко в интервью France Press заявил, что де-факто признал образования «Л/ДНР» и аннексию Крыма и при необходимости готов подписать указ.

"…де-факто мы признали, что есть Крым, Луганск и Донецк, потому что мы с ними сотрудничаем. Надо ? Признаю указом президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно. Точно так, как говорят: "Вот будет Лукашенко воевать в Украине или нет?" ... Мы там просто не нужны сейчас. Точно так Луганск, Донецк и Крым", – сказал Лукашенко.

Террористические образования "ЛНР" и "ДНР" признали Россия, непризнанные и поддерживаемые РФ "Абхазия" и "Южная Осетия", а также Сирия и Северная Корея.

Ранее по теме


<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование