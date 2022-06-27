Последнее обновление: 27.06.2022 11:25

Лукашенко: Вместо совместных с РФ проектов получаются чудеса

Лукашенко сегодня сообщил, что договорился с Путиным о жестком контроле над проектами по импортозамещению.

"Это вопрос номер один. И мы договорились, что очень жестко будем контролировать этот процесс импортозамещения", - сказал Лукашенко, посетовав на волокиту и бюрократизм как в РФ , так и в РБ.

"Все определим, все наметим, что надо решить, а потом как начнем реализовывать - получаются чудеса. Мы эти чудеса видим. И, я еще раз подчеркиваю, с президентом России подвергли очень жесткому анализу. Вплоть до того, что были даны соответствующим лицам распоряжения", - отметил он, не приводя примеры чудес.

Ранее по теме


<Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование