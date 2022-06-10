Последнее обновление: 10.06.2022 13:51

Россия готова размещать облигации Минфина Беларуси на своем рынке

Россия готова к размещению облигаций Министерства финансов Беларуси на рынке РФ, сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев.

"Думаю, мы сегодня обсудим размещение облигаций белорусского Министерства финансов в России. Мы готовы, чтобы такое размещение прошло. Встречался с биржей, они также готовы к размещению. Уверен, что российские инвесторы проявят высокий интерес к белорусским ценным бумагам", - сказал Алексей Моисеев, которого цитирует БелТА.

По его словам, также активно продвигается вопрос признания гарантий белорусских банков для целей участия в системе госзакупок РФ.

"Это нужно для того, чтобы белорусские товары могли поставляться по госзакупкам в Россию не под гарантии российских банков, которые сейчас тяжело получить, а под гарантии своих белорусских, с которыми работают. Такое постановление правительства у нас сейчас в разработке, надеюсь, оно будет поддержано и подписано", - сообщил замминистра

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