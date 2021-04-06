Последнее обновление: 06.04.2021 16:19

Минфин Беларуси за 3 месяца продал на внутреннем рынке облигации на $721 млн.

За 3 месяца 2021 года Минфин привлек на внутреннем рынке страны $721,02 млн. через размещение своих валютных облигаций.

«С 1 января по 31 марта 2021 г. на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь на сумму 721,02 млн. долл. США», - говорится в сообщении ведомства.

При этом, объем цивилизованного размещения через торговую систему Белорусской валютно-фондовой биржи составил $23,59 млн. Еще $18,15 млн. Минфин наскреб через облигаций на предъявителя в отделениях двух госбанков – Беларусбанка и Белагропромбанка.

Остальная сумма был привлечена через прямую продажу (нерыночный и насильственный способ размещения) облигаций госбанкам и банкам с российским капиталом. Привлеченные средства, как уже неоднократно отмечалось в соцсетях, были брошены на спасение БМЗ и не только.

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