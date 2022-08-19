Последнее обновление: 19.08.2022 13:22

Минфин Беларуси зарегистрировал выпуск облигаций в российских рублях

Минфин Беларуси вышел на внутренний рынок с четырехлетними облигациями в российских рублях, следует из информации Республиканского центрального депозитария ценных бумаг.

Согласно данным депозитария, размещение номинированных в российских рублях облигаций стартовало 18 августа 2022 года. Датой погашения 286 выпуска валютных облигаций указано 23 декабря 2026 года. Заявленный объем размещения составляет 1 млрд. российских рублей (около $15 млн.).

Данные о процентной ставке и размещенном объеме отсутствуют.

Это второй в текущем году выпуск гособлигаций на внутреннем рынке в иностранной валюте. 18 мая Минфин начал размещение номинированных в долларах семилетних гособлигаций 285 выпуска с заявленным объемом эмиссии $12,554 млн.

Ранее по теме


<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование