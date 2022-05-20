Последнее обновление: 20.05.2022 11:21

Лукашенко доверил будущее Китаю

За Китаем будущее, и в этом ни у кого нет сомнения, заявил сегодня Лукашенко на встрече с пионерским активом в рамках празднования 100-летия пионерского движения.

"Древняя крепкая цивилизация. Уже ни у кого нет сомнений в том, что за Китаем будущее", - сказал Лукашенко.

По его словам, он это предсказал еще в бытность своего депутатства: "Я приехал сюда в Минск и в парламенте сказал, что будущее за этой страной, давайте будем учиться, как беречь прошлое и смотреть в будущее".

Лукашенко утверждает, что Китай уже становится мировым лидером, из-за чего происходит столкновение с США. "Американцы не хотят, чтобы был такой же сильный лидер в мире, как сами", - разъяснил он.

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