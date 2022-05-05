Лукашенко рассказал, кто устроил резню в Буче

Лукашенко в ходе интервью объяснил журналисту Associated Press, что же на самом деле произошло в украинском городке Буча, но пообещал передать Путину просьбу журналиста «пора прекратить зверства России в Украине".

По словам Лукашенко, за событиями в Буче скрываются в основном англичане из Львова.

"Я обещаю передать ваши слова президенту России. Мы в ближайшее время встретимся с ним. Обещаю. Но я хочу к вам, к Западу прежде всего, обратить такие же слова: прекратите врать. Вы зря приводите пример Бучи. То, что происходило в Буче, я не знаю, насколько вы погружены в это, мы знаем, кто организовал эту показуху. Там в основном были англичане, которые на автомобилях, по-моему, четыре автомобиля мы видели, передали россиянам номера, прибыли из Львова, осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в информационное пространство", - заявил Лукашенко.

Свою версию он подкрепил заявлением, что ему не впервой сталкиваться с такого рода провокациями, особенно после событий 2020 года.

"Знаю, как это делается. Поэтому не надо говорить о Буче", - заключил Лукашенко.