На территории военных частей Беларуси будут созданы патриотические клубы для детей

В Беларуси на территории действующих военных частей будут созданы военно-патриотические клубы для детей и молодежи, следует из указа №160 от 4 мая 2022 года.

«Документ регулирует деятельность военно-патриотических клубов для детей и молодежи на территории войсковых частей внутренних войск МВД, Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также в местах дислокации органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. В частности, регулируются вопросы реализации образовательной программы в таких клубах, использования учебно-материальной базы, организации питания, обеспечения вещевым имуществом учащихся», - говорится в официальном комментарии к документу.

«… за использование учащимися учебно-материальной базы и иного имущества воинских частей, организацию питания, обеспечение вещевым имуществом и снаряжением на период их пребывания в военно-патриотических клубах плата не взимается. Бесплатное питание учащихся военно-патриотических клубов осуществляется в случае, если продолжительность занятий превышает 4 часа в день», - говорится в документе.

Расходы на содержание таких клубов будут финансироваться как за счет средств белорусских налогоплательщиков, так и за счет «добровольных» спонсоров.

«…финансирование расходов по организации питания учащихся военно-патриотических клубов, их обеспечению вещевым имуществом и снаряжением, проведению мероприятий, связанных с реализацией образовательной программы, а также оплата коммунальных, транспортных услуг, текущих и (или) капитальных расходов, связанных с деятельностью военно-патриотических клубов, осуществляется за счет средств республиканского бюджета, ежегодно предусматриваемых на содержание внутренних войск Министерства внутренних дел, иных источников, не запрещенных законодательством», - сказано в указе.

«Деятельность клубов будет способствовать гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи, повышению их мотивации к прохождению армейской службы, службы в правоохранительных органах и по чрезвычайным ситуациям, а также реализации государственной молодежной политики», подчеркивается в комментарии.