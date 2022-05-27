Лукашенко поручил создать в Беларуси народное ополчение

Лукашенко на прошедшем в четверг совещании в Минобороны потребовал создать в Беларуси народное ополчение.

Об этом сегодня сообщил глава Минобороны РБ Виктор Хренин.

"На вчерашнем совещании главнокомандующим поставлена задача, в том числе, создать у нас в стране и народное ополчение. Это вопрос, действительно мы видим, очень нужен. Самое главное, что у нас есть для этого и люди, и вооружения", - сказал Виктор Хренин.

Он отметил, что народное ополчение еще предстоит урегулировать законодательно, но затем "количество защитников родины увеличится в разы".

"Важно, чтобы мы могли мирно показывать, что не надо сунуться, потому что ответ будет адекватный", - пояснил Хренин.

Он не уточнил, кому надо «показывать» это огромное количество защитников отечества и в какие сроки всё это должно случиться.