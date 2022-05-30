Лукашенко предлагает «раздеться и работать», чтобы не допустить «горячей войны»

Лукашенко сегодня вновь озвучил свой рецепт решения всех проблем «раздеться & работать», рассуждая об инструментах удержания на плаву экономики Беларуси, которая уже загибается под санкциями.

«Вся формула: чтобы не докатиться до горячей войны, давайте раздеваться и работать", - заявил Лукашенко на совещании по проекту закона о совершенствовании социально-экономической политики.

"Правительство подготовило проект документа, устанавливающий на полтора года новые подходы к экономической политике… Как мне докладывают, целью подготовки закона является стремление устранить негативное влияние западных санкций на экономику Беларуси… Несмотря на то, что предлагаемые меры имеют временный характер, как я сказал, до конца 2023 года, каждая из них достаточно серьезная и вносит существенные изменения в действующее регулирование отдельных процессов. И вот тут, это прежде всего парламентариев касается, им придется рассматривать закон, нам бы этими "временными мерами" не разбалансировать и не дестабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране», - заявил Лукашенко.

Он перечислил, чего ждет от правительства: необходимы срочная переориентация экспортных потоков, жесткая экономия бюджетных расходов, особенно на непервоочередные стройки и закупки, а также агрессивное импортозамещение в рамках уже утвержденных программ и планов.

"Только сделать это нужно не до 2025 года, как было запланировано, а желательно за год-полтора. Приоритет тоже понятен: крупные, малые промышленные производства, государственные и частные - неважно какие, главное, чтобы они работали и работали честно, платили налоги", - сказал Лукашенко. - "Начните наконец-то нагружать и спрашивать на всю катушку вертикаль власти, особенно председателей райисполкомов. Хватит местной вертикали витать в облаках и ждать указаний из центра. Все указания розданы".

Было дано указание срочно перенаправить экспорт в Азию, Африку и Латинскую Америку: «…и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке сегодня надо интенсивнейшим образом работать. Необходимо перенести туда весь груз работы посольств и представительств. Пока вижу только маленькие шажочки, и то намерения. Может быть, закон подтолкнет дипломатов бежать быстрее?"

Он в очередной раз потребовал остановить отток кадров из регионов: "Остановите отток специалистов в областные города и столицу. Через предоставление жилья, распределение специалистов вузов, льготы и прочее - это ваши вопросы".

Напомнил местным властям о земных совковых задачах: один-два новых инвестпроекта на пятилетку в каждом районе, два самых слабых сельхозпредприятия - персонально за каждым председателем райисполкома, возрождение райагросервиса и передвижных механизированных колонн, удвоение темпов мелиорации, решение вопроса с пустующими домами и земельными участками.

И высказал по сомнения по ряду «либеральных» инициатив правительства.

«… предлагаются таможенные и налоговые отсрочки, мораторий на рост имущественных налогов. Но как это отразится на доходах бюджета? Следовательно, на зарплатах учителей, врачей, выплате пенсий и детских пособий?" – поинтересовался пенсионер.

Необходимость запрета на выборочные проверки: "Если надо что-то не проверять, так вы, наверное, и сами примете решение. Зачем вас подрезать какими-то законами?"

У него возникли вопросы к предлагаемой оптимизации нагрузки при получении разрешительной документации и изменения критериев оценки работы руководителей государственных организаций, по поводу соблюдения баланса интересов при предоставлении отсрочек погашения потребительских кредитов и кредитов на жилье гражданам, а также при запрете на увеличение в 2022 году тарифов на теплоснабжение и электрическую энергию.

"Мои опасения по одномоментному принятию такого пласта решений: готовы ли мы к этому? Не надуманные ли это нормы, которые красивы на бумаге, но ничего не дают на практике?" – резюмировал Лукашенко.