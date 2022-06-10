Лукашенко: В Беларуси людей на руководящие должности выдвигает сама жизнь

У руля Беларуси находятся не олигархи, а люди, которых выдвигает на должности сама жизнь, заявил сегодня Лукашенко.

"В нашей стране, этим можно гордиться, чиновничий аппарат не является "небожителями". Говоря простым языком, у руля находятся не олигархи, не потомственные правители, а люди, которых выдвигает на должности сама жизнь. И выдвигает из своей гущи, из народа", - сообщил сегодня Лукашенко.

«Все они в равных условиях получают образование, движутся по карьерной лестнице, создают семьи, растят, воспитывают и учат детей. И соответствуют главному требованию: за плечами у каждого серьезный опыт практической работы и знание жизни. Как говорится, от земли. Поэтому и вопросы, с которыми идут белорусы на прием к тому или иному начальнику, как правило, ему близки и понятны…»