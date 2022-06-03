Минобороны Беларуси довело до дипломатов свое видение текущей обстановки

Минобороны Беларуси провело круглый стол для представителей Минской ассоциации военных атташе, в ходе которого поделилось своим видением текущей военно-политической обстановки, а также посетовало на деструктивную политику США и «фейки» со стороны Украины.

«В рамках освещения текущей военно-политической обстановки был сделан акцент на том, что высокая степень ее обострения в Восточно-Европейском регионе обусловлена следующими факторами:

- деструктивная политика США, которые через своих партнеров стремятся повысить градус напряженности в регионе для реализации собственных геополитических целей;

- массивное информационное воздействие на Республику Беларусь и РФ (в том числе, большое количество «фейков» со стороны Украины, с попытками дестабилизации ситуации и нарушения спокойствия в белорусском обществе);

- «накачка» Украины вооружениями и негативные последствия этого как для стран, выделяющих оружие, так и для Беларуси;

- непрозрачность учения «Защитник Европы – 2022» для Беларуси;

- фактический крах системы исполнения договоров в сфере контроля над вооружениями, что требует переосмысления всей будущей системы построения безопасности;

- милитаризация Польши и стран Балтии», - говорится в сообщении.

Минобороны РБ также озвучило мнение, что «в ближайшее время военно-политическая обстановка в Восточно-Европейском регионе сохранит существующий кризисный характер и продолжит развиваться в условиях усиления комплексного давления на Республику Беларусь и Российскую Федерацию».

И, конечно же, «было особо отмечено, что Республика Беларусь всегда выступала с призывами к выстраиванию равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми государствами региона и мира».

В мероприятии приняли участие 18 военных дипломатов из 13 государств.