Последнее обновление: 13.06.2022 13:18

Лукашенко: Россию будут душить до предела, а заодно и нас

Лукашенко в очередной раз преподнес введенные против Беларуси санкции исключительно как средство закрытия возможных санкционных лазеек для России.

"Сложившаяся ситуация вокруг Беларуси, особенно в сфере экономики, диктует особую актуальность, и определенные нестандартные требуются действия в связи с этим. Ясно, что в данной ситуации основным нашим партнером, как было раньше, то тем более, стала Российская Федерация. И работе на российском рынке мы придаем особое значение. Это ни для кого не является секретом», - сказал Лукашенко на совещании в Минске.

«Это не значит, что мы должны забыть другие рынки - и развивающихся стран, и традиционные наши рынки, Европейского союза, США. Но пока мы не можем там работать так эффективно, как работали мы до введения этих пакетов санкций. Сейчас понятно - Россию будут душить до предела, а заодно и нас. Чтобы Россия не смогла обойти санкции через Беларусь. Такова ситуация", - резюмировал он.

Несколько санкционных пакетов против белорусских властей Запада и США ввели из-за фальсификации итого президентских выборов в августе 2020 года и последовавших после репрессий против народа страны. Но об этом сегодня ни Лукашенко, ни представители власти уже даже не упоминают, предпочитая выставлять Россию виновником рестрикций, введенных против синеокой.

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