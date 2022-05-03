ЕС считает нарушением контракта отключение Польши и Болгарии от газа

Решение России о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию в связи с их отказом переходить на оплату в рублях является нарушением контрактов, заявила министр экологических преобразований Франции Барбара Помпили на брифинге по итогам встречи министров энергетики ЕС.

«Мы все осуждаем одностороннее решение «Газпрома» в отношении Польши и Болгарии. Все поставщики обязаны выполнять контракты», — заявила Помпили, подчеркнув, что при поставках газа в страны ЕС «следует соблюдать правила ЕС и контракты в том виде, в котором они были заключены», передает РБК.

Член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон, в свою очередь, вновь заявила, что новый механизм по оплате российского газа в рублях — «это нарушение санкций». Она указала, что Еврокомиссия позже подготовит детальные объяснения по этому вопросу.