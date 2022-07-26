ЕС считает политически мотивированным последнее сокращение поставок газа из России

Заявление российского монополиста "Газпрома" о дальнейшем сокращении поставок газа в Европу на этой неделе является политически мотивированным и не имеет технических оснований.

Об этом заявила во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, прибыв на встречу министров энергетики ЕС во вторник.

Симсон прокомментировала заявление "Газпрома" о том, что он сократил поставки газа через трубопровод "Северный поток-1" из-за необходимости остановить работу турбины.

"Мы знаем, что технических причин для этого нет. Это политически мотивированный шаг, и мы должны быть к этому готовы. И именно поэтому упреждающее снижение нашего спроса на газ является мудрой стратегией", - сказала Симсон.

Еврокомиссар ожидает, что министры энергетики на встрече во вторник договорятся о чрезвычайных правилах ЕС, требующих от стран ограничить спрос на газ.

Симсон также подчеркнула, что заявление "Газпрома" о дальнейшем сокращении поставок газа заставляет ЕС готовиться к прекращению поставок из России в любой момент.

Аналогичное заявление накануне сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, отметив, что Россия не является надежным энергопоставщиком и ЕС должен быть готов к полной остановке поставок российского газа рано или поздно.