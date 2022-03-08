Последнее обновление: 08.03.2022 18:18

Россия шантажирует Европу поставками газа

Вице-премьер-министр РФ Александр Новак допустил возможность закрытия газопровода "Северный поток-1" в Германии, чем усилил опасения относительно энергетической войны.

Сейчас Россия поставляет примерно 40% европейского газа, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Новак, в частности, заявил, что у России “есть полное право ввести эмбарго на прокачку газа через газопровод “Северный поток-1”. Как он утверждает, на поиск альтернативы российскому газу “уйдут годы”, а больше всего от этого решения пострадают потребители.

Новак также сообщил, что отказ от российской нефти “приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка”. По его словам, цена на нефть может подняться до более 300 долларов США за баррель.

Аналитики Bank of America отметили, что случае отказа большинства стран от нефти из РФ цены могут достичь до 200 долларов США за баррель. В ЕС заявили, что могут отказаться от газа из РФ за несколько лет.

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