"Газпром" планирует начать закачку газа в европейские хранилища после 8 ноября

После закачки газа в российские подземные хранилища "Газпрому" необходимо начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПХГ, в том числе в Австрии и Германии.

Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал в среду, 27 октября.

По словам Путина, это должно помочь российской компании выполнять контрактные обязательства перед европейскими потребителями и создать "более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания планирует достичь целевых объемов закачки газа в подземные хранилища России - 72,6 млрд кубометров - уже к 1 ноября, а полностью закончить процедуру заполнения к 8 ноября.

"Как только завершим закачку газа в ПХГ Российской Федерации, начнем закачку нашего, газпромовского, газа в ПХГ Европы", - пообещал Миллер Путину. Он отметил, что в настоящее время объем российского газа в европейских подземных хранилищах "незначительный" и составляет менее 190 тысяч кубометров газа.

Цены на газ в последние месяцы многократно выросли и в начале октября в десять раз превысили средние показатели прошлого года, передает DW.

Европейские эксперты, СМИ и политики уже не раз высказывали подозрение, что "Газпром" целенаправленно способствовал возникновению дефицита на европейском рынке газа, чтобы заставить Германию и Евросоюз побыстрее выдать разрешение на эксплуатацию сразу двух ниток достроенного в начале сентября газопровода "Северный поток-2", для чего требуется вывести его из-под действия антимонопольных законов ЕС.