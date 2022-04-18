Известного хирурга Андрея Любецкого приговорили к пяти годам лишения свободы

Минский городской суд приговорил известного хирурга, политзаключенного Андрея Любецкого к пяти годам колонии строгого режима.

Такой срок запросила прокурор Жана Баранова, представлявшая обвинение на суде многодетной матери Ольги Залатар.

Челюстному хирургу, проработавшему 18 лет в детской больнице Минска и волонтерившему возле изолятора на Окрестина, предъявили обвинение по четырем статьям УК: разжигание социальной розни, организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорбление представителя власти и президента.

Любецкий в 2016 году ушел в частную практику, когда с ним не продлили контракт. У Любецкого четверо несовершеннолетних детей.