Верхняя палата парламента РБ одобрила применение военной техники для разгона протестов

Верхняя палата парламента РБ одобрила поправки в законы "О внутренних войсках МВД РБ " и "О борьбе с терроризмом", наделяющие внутренние войска МВД полномочиями на применение боевой техники для пресечения массовых протестов.

"Внутренние войска наделяются полномочиями на применение боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка", - заявил глава комиссии по международным делам и национальной безопасности верхней палаты парламента Сергей Рачков.

Поправки расширяют задачи внутренних войск "за счет их участия в охране общественного порядка, обеспечении правового режима в зоне проведения контртеррористической операции, безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, а также в мероприятиях по усилению охраны госграницы".

«Также устанавливается обязанность для внутренних войск обеспечить безопасность своих военнослужащих, лиц гражданского персонала внутренних войск, а также близких военнослужащих и лиц гражданского персонала», - пояснил Рачков.