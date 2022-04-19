Лукашенко: У меня достаточно сил и средств любому голову снести

Лукашенко предостерег министра внутренних дел Ивана Кубракова от самоуспокоения в борьбе с экстремизмом, включая терроризм на железной дороге.

«… самоуспокаиваться и тем более обольщаться, несмотря на положительные тенденции, ни в коем случае нельзя. Я хочу, чтобы вы понимали, что у меня эти разговоры о том, что "мы героически тут боремся, сражаемся", не прокатят, как в народе говорят", - предупредил Лукашенко.

"Вы что, забыли, что в 2020 году было? Или здесь три четверти людей сидит, которые рады тому, что произошло в 2020 году, и хотят повторения пройденного? Запомните: это не получится. У меня достаточно сил и средств и тех ребят, которые станут рядом, и мы снесем голову любому, кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей стране», - пригрозил пенсионер.

«Может, сегодня кто-то хочет повоевать, как это происходит в Украине? Так вот, это тот путь - безалаберности, бюрократизма и непринятия мер. Это вы, наверное, просто мало знаете, что происходит в результате современной войны. А я хорошо погружен в эту войну и вижу, что происходит. Лучше быть подальше от войны, лучше, чтобы она у нас здесь, на нашей земле, не была", заключил Лукашенко.

Он вспомнил и о проблеме падежа скота на сельхозпредприятиях. По его словам, милиция предпринимает мало мер, чтобы исключить преступные схемы: "Преступление на преступлении. Без милиции мы это не решим».