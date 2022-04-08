ВС Беларуси признал «NEXTA» террористической организацией

Верховный Суд Беларуси по заявлению Генпрокурора признал экстремистское формирование «NEXTA» с входящими в него структурными подразделениями «NEXTA Live» и «LUXTA» террористической организацией.

«Установлено, что с середины 2020 года названная организация проводила работу, связанную с пропагандой экстремистской, в том числе террористической деятельности; приисканием и объединением радикально настроенных граждан для совершения противоправных действий; обучением технологиям изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных зажигательных устройств, оружия, средств индивидуальной и групповой защиты, а также тактике оказания сопротивления правоохранителям», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

С 8 апреля 2022 года деятельность организации на территории Республики Беларусь запрещена.

«Генеральная прокуратура обращает внимание на то, что любое участие в террористической организации повлечет наступление уголовной ответственности», - также сказано в сообщении.