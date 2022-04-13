Власти Беларуси не выпустили на свободу лидера независимого профсоюза Нафтана

После 1,5 месяцев ареста председатель независимого профсоюза «Нафтана» Ольга Бритикова не вышла на свободу, поскольку ее приговорили к очередным 15 суткам ареста.

Новополоцкая активистка Ольга Бритикова была задержана 27 февраля во время голосования на референдуме на избирательном участке. Ее арестовали на 15 суток за то, что она фотографировала избирательный бюллетень. Через несколько дней Ольгу судили во второй раз. За антивоенную одежду она получила еще 15 суток ареста, сообщают правозащитники.

10 марта стало известно, что Ольга вновь осуждена. По предварительной информации, она получила еще 15 суток за бумаги с надписью «Нет войне» на окнах.

13 апреля Ольгу должны были отпустить, но в полиции заявили, что ее задержали на 72 часа. Подробности не известны. Бритикова находится за решеткой в изоляторе временного содержания в Ушачах уже 46 суток.