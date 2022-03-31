СК Беларуси передал в суд дело на айтишника за создание телеграм-чата

Следственный комитет РБ сообщил о завершении расследования в отношении 30-летнего уроженца Гродненской области, который «с августа 2020 по октябрь 2021 создал и руководил группой граждан, осуществлявшей экстремистскую длительность посредством регионального Telegram-чата».

"Для осуществления экстремисткой деятельности фигурант администрировал и модерировал созданный им чат, корректировал новостную повестку публикуемых материалов, содержащих призывы к участию в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, оскорбления представителей власти, а также заведомо ложные сведения, дискредитирующие Республику Беларусь. Администрируя Telegram-чат, мужчина поддерживал участников, стимулировал рост радикального настроения и формировал у них готовность и желание участвовать в противозаконных действиях, когда это потребуется", _ говорится в сообщении СК.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации) и ч.1 ст.361-1 (создание и руководство экстремистским формированием) Уголовного кодекса Республики Беларусь.