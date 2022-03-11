Россия планирует обстрел Беларуси с территории Украины - Минобороны Украины

Российские военные готовят провокацию, чтобы вынудить руководство Беларуси к войне против Украины, сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Обращаюсь к беларусскому народу. Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций. Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населённых пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области", - заявил министр.

По его словам, для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины.

Резников пояснил, что цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

«Москва пытается повязать вас кровью. Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси. За 15 дней войны украинские войска уничтожили более 12 тыс. российских солдат. Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизни своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!" - подчеркнул министр.

Ранее сегодня украинская разведка сообщила, что Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС, чтобы обвинить Украину.

Взятый в плен российский летчик подполковник Максим Криштоп, отвечая соответствующий вопрос на пресс-конференции, сказал, что ничего не знает о такой провокации.

Вместе с тем, он сообщил, что среди российских военных проходила информация о том, что белорусские военные отказываются воевать в Украине.