СНБО Украины: Такого удара в спину от режима Лукашенко мы не ждали

Украина знала о готовящемся вторжении России и начала подготовку к нему еще осенью еще в ноябре 2021 года.

Об этом заявил секретарь СНБО Украина Алексей Данилов. Однако, по его словам, власти Украины не ожидали, что в агрессию будет вовлечен и режим Лукашенко.

"Такого удара в спину мы не ожидали. Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была неожиданность", - заявил Данилов, которого цитирует УНИАН.

Он также сказал, что власти Украины сознательно замалчивали эту тему в информационном пространстве, чтобы не спровоцировать панику среди населения.

"Потому что это была одна из тактик Российской Федерации, чтобы здесь начался хаос", - сказал Данилов.