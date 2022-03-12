Пентагон не может подтвердить участие белорусских войск в войне с Украиной

Соединенные Штаты не могут подтвердить участие белорусских войск в войне России с Украиной, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге.

"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или силы перебрасывались внутрь Украины. Мы отметили, что президент Беларуси на днях сделал заявление государственным СМИ о том, что он считает важным, чтобы белорусские силы пришли на защиту тыла российских войск в случае нападения на них… Он впервые сказал что-то о возможной причастности Беларуси. Но в настоящее время нет никаких признаков того, что это происходит", - заявил Кирби.

"Могу вам сказать только о том, что видим мы. А мы не отслеживаем никакого неминуемого вовлечения белорусских сил. Не утверждаю, что этого не может произойти или не произойдет или что они не подключились таким образом, которого мы, возможно, не видели. Могу вам сказать только о том, что мы видим сейчас", - добавил Кирби.