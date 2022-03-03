Рогозин объявил о прекращении поставок ракетных двигателей России в США

Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире российского зомбоящика.

«Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в США ракетных двигателей производства НПО «Энергомаш», — сказал Рогозин.

По его словам, поставки двигателей «шли достаточно активно» с середины 1990-х годов. Россия поставляла Вашингтону двигатели РД-180 и РД-181, которые используются США для ракет «Атлас-5» и для первой ступени ракеты «Антарес» соответственно.

По словам Рогозина, по контрактам с США 2022–2024 годах Россия планировала дополнительно поставить США 12 двигателей РД-181, также велись переговоры о поставках РД 181М с улучшенными характеристиками.

«Но мы считаем, что не можем в сложившихся обстоятельствах снабжать США нашими лучшими в мире двигателями. Пусть летают на чем-то еще, на своих метлах, но по крайней мере эти поставки мы замораживаем», — добавил глава госкорпорации.

Всего, по словам Рогозина, за время сотрудничества с США Россия поставила американским партнерам 122 двигателя РД-180, использовано для запусков — 98. От технического обслуживания оставшихся 24 двигателей Россия также отказалась. Также США получено 26 двигателей РД-181. Из них 22 были использованы для запусков.

«Осталось у них четыре, это на две ракеты», — уточнил глава «Роскосмоса».

Кроме того, «Роскосмос» прекратил сотрудничество с Германским центром авиации и космонавтики (DLR). По словам Рогозина, DLR отключил один из двух телескопов космической обсерватории «Спектр-РГ», которая находится на расстоянии 1,5 млн км от Земли, в точке Лагранжа. Эта обсерватория выполняла гражданскую миссию по построению карты всего неба в рентгеновском спектре, говорится на сайте «Роскосмоса».

В качестве реакции на это «Роскосмос» не будет сотрудничать с Германией в реализации ряда научных экспериментов на Международной космической станции, российская программа по ним будет выполнена в полном объеме без участия германской стороны, передает РБК.

В ответ на санкции, которые ввел Евросоюз, российская космическая корпорация приостановила сотрудничество с европейскими партнерами и прекратила пуски с космодрома Куру во Французской Гвиане. Также Рогозин говорил, что если США из-за санкций прекратят сотрудничество, которое касается обслуживания МКС, то станция может упасть на территорию США, Европы, Индии или Китая.

2 марта аффилированные с Anonymous хакеры сообщили, что «Роскосмос» из-за их действий потерял контроль над российскими спутниками, однако Рогозин эту информацию опроверг. «Информация от этих мошенников и мелких жуликов недостоверна. Все наши центры управления космической деятельностью работают как обычно», — написал Рогозин. По его словам, каналы управления космической отраслью, орбитальной группировкой и российским сегментом МКС защищены от кибератак, которые ведут на них с иностранных серверов.

Также Рогозин сообщил, что «Роскосмос» отменит запланированную на 4 марта отправку ракеты со спутниками связи британской компании OneWeb, если российской стороне в ближайшие два дня не будут предоставлены гарантии, что они не будут использоваться в военных целях. Такой гарантией он назвал выход британского правительства из состава акционеров компании. Средства по контракту за проведение пуска «Роскосмос» возвращать в случае его отмены не будет.