Последнее обновление: 02.03.2022 11:30

Производитель гофроупаковки Stora Enso прекращает производство и продажи в России

Один из крупнейших частных лесовладельцев в мире компания Stora Enso прекращает производство и продажи в России до дальнейшего уведомления в связи с продолжающимся вторжением в Украину.

«Война в Украине неприемлема, и мы полностью поддерживаем все санкции...», — заявила президент и главный исполнительный директор Анника Брески.

Stora Enso владеет тремя заводами по производству гофроупаковки и двумя лесопильными заводами в России, на которых работает около 1100 человек. Компания также прекратит весь экспорт и импорт в Россию и из России.

Продажи Stora Enso в России составляют примерно 3% от общей выручки Группы. Влияние на продажи и прибыль Stora Enso не является существенным.

Компания Stora Enso является частью глобальной биоэкономики и является ведущим поставщиком возобновляемых продуктов в области упаковки, биоматериалов, деревянных конструкций и бумаги. В Stora Enso работает около 22 000 сотрудников, а объем продаж в 2021 году составил 10,2 млрд евро.

Ранее по теме


<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование