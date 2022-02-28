Белнефтехим с 1 марта повышает цены на АЗС сразу на 2 копейки

Концерн Белнефтехим с 1 марта 2022 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС и переходит на двухкопеечный шаг повышения цен, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 1 марта 2022 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 2,02 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,12 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,34 руб., ДТ – 2,12 руб.

«В текущем году белорусские НПЗ приобретают нефть по цене максимально приближающейся к мировой (более 90 % от мирового уровня). За последние три месяца мировые котировки на нефть выросли более чем на 30% (с 74,1 доллара США за 1 баррель в декабре 2021 года до 97 долларов США в феврале 2022 г.).

В 2021 году при росте цен на нефть на 54,5% розничные цены на моторное топливо в республике в среднем были увеличены на 16,3%», - говорится в комментарии концерна.

«С учетом высоких темпов роста цен на нефть и ростом волатильности на валютном рынке принято решение о проведении индексации цен с шагом до 2 копеек за 1 литр», - отмечается в сообщении.

Это 1-е повышение цен на топливо в 2022 году после 30 повышений в 2021 году.